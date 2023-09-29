После наводнения в Приморье уцелело более 80% полей с соей

Урожайность культуры сейчас составляет 17 ц с га

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. План по урожаю главной экспортной культуры Приморского края - сои - скорректирован в регионе с учетом прошедшего в августе наводнения, сообщает пресс-служба краевого правительства. В регионе уцелело 255 тыс. из 305 тыс. га, засеянных этой культурой.

"План по урожаю сои скорректировали с учетом наводнения в Приморье. Более 255 тыс. га сои планируют убрать сельхозпроизводители Приморского края после наводнения. По словам специалистов, урожайность этой главной экспортной культуры сейчас составляет 17 ц с га" - говорится в сообщении.

По данным Министерства сельского хозяйства Приморья, аграрии убрали 8 тыс. га сои. С учетом гибели урожая план выполнен на 4%.

В начале июля власти края сообщали, что в Приморье посеяли почти 305 тыс. га сои. Однако сильные дожди, которые несколько раз за июнь прошли на юге Приморского края, помешали сельхозпроизводителям завершить посевную кампанию в планируемые сроки.

Из-за сильных дождей в Приморском крае погибло около 40 тыс. га сельских угодий, ущерб сельскому хозяйству составил около 1,6 млрд рублей. Все документы для компенсации сельхозпроизводителям убытков от наводнения отправлены накануне в Минсельхоз РФ.