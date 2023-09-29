Дефицит бюджета Красноярского края в 2023 году сократится на 26,5%

Расходы бюджета составят 432,9 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета Красноярского края после осенней корректировки сократится на 15,8 млрд рублей, до 44 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету краевого парламента Владимир Чащин на сессии законодательного собрания региона.

В пятницу сессия Законодательного собрания Красноярского края приняла корректировку бюджета региона на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

"Дефицит краевого бюджета в текущем году снизится на 15,8 млрд рублей, до 44 млрд рублей", - сказал Чащин. Таким образом, после корректировки дефицит бюджета снизится на 26,5%.

По сравнению с весенней корректировкой доходы бюджета увеличатся с 346,8 млрд до 379,9 млрд рублей, расходы бюджета - с 406,6 млрд до 432,9 млрд рублей. По словам и. о. зампреда правительства - министра финансов региона Владимира Бахаря, несмотря на действующие антироссийские санкции и ограничения, произошел рост доходов регионального бюджета. "Экономика адаптируется к текущим условиям, развиваются внутренние рынки, формируются новые решения сбытовой политики промышленных компаний, в целом мы наблюдаем рост инвестиционной активности", - сообщил Бахарь.

Первоначально бюджет региона был принят с доходами в 2023 году на уровне 344 млрд рублей, расходами - 389 млрд рублей, дефицитом - 44,9 млрд рублей. В апреле 2023 года произошла корректировка бюджета.