Эксперт заявил, что предпринимателям из России следует развивать связи с МСП Индии

По словам Манприта Сингха, малый и средний бизнес занимает в Индии важную экономическую нишу

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Российским предпринимателям и компаниям, которые хотят выйти на индийский рынок, следует активнее развивать партнерство с предприятиями малого и среднего бизнеса Индии. Об этом сказал в беседе с корреспондентом ТАСС президент Индийской палаты международного бизнеса (Indian Chamber of International Business) Манприт Сингх.

"Большое вклад в развитие отношений могут внести представители малого и среднего бизнеса. Обратите на них внимание. Очень часто российские предприниматели обращаются к крупным индийским корпорациям, фирмам. Но они, как правило, уже имеют хорошие связи в США и Европе и сегодня не слишком стремятся развивать связи с Россией", - отметил Сингх в кулуарах двухдневной конференции в Нью-Дели, которая проходит в рамках визита деловой и культурной миссии Санкт-Петербурга в Индию.

Он отметил, что малый и средний бизнес занимает в Индии важную экономическую нишу. "Их называют малыми предприятиями, но нередко они совсем не маленькие для своего сектора или для своей отрасли. Я призываю российские компании активнее устанавливать связи с нашими малыми и средними предприятиями", - добавил собеседник агентства.

Он рассчитывает, что в дальнейшем развитии бизнес-партнерства России и Индии представители МСП будут играть более существенную роль.