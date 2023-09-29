Ozon запускает сервис кредитных линий для продавцов маркетплейса

Как сообщили в компании, привлекаемые средства могут использоваться для любых целей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon запускает сервис открытия кредитных линий для продавцов на маркетплейсе, привлекаемые средства могут использоваться для любых целей, говорится в сообщении компании.

"Ozon запускает сервис "Доступный капитал" - это кредитная линия для продавцов на маркетплейсе, которую можно использовать для любых целей по своему усмотрению. Заявка оформляется единоразово и позволяет пользоваться заемными средствами в рамках лимита в любой момент без необходимости каждый раз оформлять новый кредит", - сообщает маркетплейс.

Кредитный лимит и размер комиссии рассчитываются автоматически на основе истории продаж на маркетплейса получателя заемных средств. Открытие кредитной линии возможно для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Средства можно брать на три месяца, но срок можно продлить, если продавец поддерживает стабильный уровень продаж на площадке.

"На нашей площадке представлены более 250 тыс. продавцов и, анализируя их потребности, мы создаем специализированные продукты под их нужды. Тем самым мы помогаем предпринимателям быстрее расти и масштабировать свой бизнес на маркетплейсе", - сообщили ТАСС в пресс-службе Ozon.

Ozon - одна из крупнейших интернет-компаний в России. На маркетплейсе представлено свыше 200 млн товарных наименований в более 20 категориях. Оборот от продаж (GMV, включая услуги) Ozon по итогам 2022 года увеличился на 86% по сравнению с предыдущим годом и составил 832,2 млрд рублей. Кроме России, компания присутствует в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.