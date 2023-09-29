29 сентября, 06:03,
обновлено 29 сентября, 06:20

Путин разрешил продажу 100% банка "Интеза"

Как стало известно в августе, группа Intesa Sanpaolo решила свернуть деятельность своего представительства в Москве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил операции со 100% акций АО "Банк Интеза", следует из опубликованного распоряжения.

"Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100 процентами акций акционерного общества "Банк Интеза", - указано в документе.

Банк "Интеза" - российский дочерний банк итальянской группы Intesa Sanpaolo, которая является одной из крупнейших банковских групп в еврозоне и лидером рынка банковских услуг Италии. 100% акций банка "Интеза" принадлежат Intesa Sanpaolo.

ТАСС направил запрос в кредитную организацию.

В начале августа стало известно, что группа Intesa Sanpaolo решила свернуть деятельность своего представительства в Москве. Как сообщало агентство Reuters, крупнейший банк Италии не смог получить одобрение на полный уход из России из-за ограничений на продажу активов. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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