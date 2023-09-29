В Таджикистане заявили о привлечении более $10 млрд иностранных инвестиций за 10 лет

Президент страны Эмомали Рахмон отметил, что из них $4 млрд прямые

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Более $10 млрд иностранных инвестиций привлечено в Таджикистан за последние 10 лет, из которых около $4 млрд прямых. Такие данные привел президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем видеообращении к участникам Международного инвестиционного форума "Душанбе-2023".

"В течение последних десяти лет в экономику нашей страны поступило иностранных инвестиций на сумму более 110 млрд сомони ($10 млрд), из которых свыше 44 млрд сомони (более $4 млрд) составляют прямые инвестиции", - сказал он.

По его данным, в настоящее время в стране реализуются 82 государственных инвестиционных проекта на сумму более 47 млрд сомони (почти $4,3 млрд). Глава государства подчеркнул, что членство Таджикистана в ВТО и ряде международных организаций по защите прав инвесторов свидетельствует о соответствии законодательства республики международным стандартам.

Международный инвестиционный форум "Душанбе-2023" начал в пятницу в Душанбе с участием порядка 800 делегатов из более чем 30 стран. Для участия в работе форума в Душанбе прибыли премьер-министр правительства Азербайджана Али Асадов, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, являющийся сопредседателем таджикско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, и другие высокопоставленные лица правительств ряда стран. Основной целью мероприятия является презентация условий и возможностей благоприятного инвестиционного климата республики, привлечение инвестиций, расширение сотрудничества между отечественными компаниями и иностранными инвесторами, а также содействие развитию цифровой торговли.