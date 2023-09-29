В Новосибирской области началось строительство завода по переработке масличных культур

Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство пунктов приема сырья, элеваторного комплекса, производственных корпусов отжима, экстракции, мест хранения и отгрузки готовой продукции

НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Строительство одного из крупнейших в стране производственных комплексов по переработке масличных культур - рапса и льна - стоимостью 3,7 млрд рублей началось на территории Южного промышленно-логистического парка (ПЛП) под Новосибирском, передает корреспондент ТАСС с церемонии закладки первого камня.

"Мы сегодня присутствуем на важном этапе. Это не просто торжественная закладка камня <...>. Здесь работы начаты, получено разрешение на земляные работы, позавчера получено разрешение на основные строительные работы и объявлены сроки завершения первой очереди - через год, фактически", - сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Компания ООО "Маслов", занимающаяся производством масел и жиров, стала первым резидентом ПЛП "Южный". Согласно данным компании, первая очередь строительства производственных корпусов и запуск первой очереди переработки масличных культур - до 150 тыс. тонн в год - планируются в 2024 году. Строительство, монтаж и запуск второй очереди - до 300 тыс. тонн в год - запланированы на 2025-2026 годы.

Учредитель компании Цюй Фэй отметил, что Новосибирская область была выбрана для строительства завода не случайно. "Здесь не только очень много сырья сельскохозяйственной продукции, здесь очень важна логистика. Здесь что на юг, что на восток, что на запад - развитие очень хорошее", - сказал он.

В настоящий момент на площадке начались подготовительные работы: геодезическая разбивка, ограждение площадки, устройство дорог и проездов.

Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство пунктов приема сырья, элеваторного комплекса, производственных корпусов отжима, экстракции, мест хранения и отгрузки готовой продукции, административно-хозяйственных и бытовых помещений. "Стратегия развития производства определяется растущими потребностями мирового рынка в продуктах переработки рапса, льна, а также достаточностью сырьевой базы Новосибирской области и близлежащих регионов для загрузки производственных мощностей", - говорится в сообщении компании. Реализацию рапсового и льняного масла планируется осуществлять в Китай.

Об инвестпроекте

Ранее министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал ТАСС, что инвестиционный проект был одобрен на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области, распоряжением главы региона предоставлен земельный участок площадью 40 га в аренду без проведения торгов.