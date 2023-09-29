Россия и Таджикистан реализуют более 30 проектов на сумму более 100 млрд рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил, что РФ занимает первое место по объему товарооборота с Таджикистаном и он продолжает расти

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан реализуют более 30 совместных проектов, в которые будет инвестировано более 100 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на международном инвестиционном форуме "Душанбе-2023", который открылся в столице Таджикистана.

"Взаимодействие между Россией и Таджикистаном продолжает развиваться в духе стратегического партнерства. У нас на сегодняшний день уже более 30 проектов действует совместных на сумму более 100 млрд рублей. Надеемся, что это сотрудничество будет расширяться", - сказал он.

Хуснуллин отметил, что вместе с ним в Душанбе прибыли представители бизнеса и органов власти, в делегацию входят 150 человек.

Вице-премьер также напомнил, что РФ занимает первое место по объему товарооборота с Таджикистаном и он продолжает расти.

Основной целью форума является презентация условий и возможностей благоприятного инвестиционного климата Таджикистана, привлечение инвестиций, расширение сотрудничества между отечественными компаниями и иностранными инвесторами, а также содействие развитию цифровой торговли. В форуме участвуют представители более 30 стран.