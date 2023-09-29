Кабмин направит 200 млн рублей на обеспечение водоснабжения Алтайского края

В правительстве отметили, что с помощью этих средств будет проведен ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен в 56 населенных пунктах региона

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 200 млн рублей на капитальный ремонт объектов водоснабжения в Алтайском крае, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, с помощью этих средств будет проведен ремонт водозаборных скважин и водонапорных башен в 56 населенных пунктах региона. Как ожидается, это позволит обеспечить бесперебойное качественное водоснабжение для жителей.

Предоставить финансирование на эти цели Мишустина попросил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе их встречи во время "дальневосточного турне" главы кабмина в июле 2023 года. Председатель правительства тогда поддержал эту просьбу и дал поручение Минстрою и Минфину подготовить проект распоряжения о выделении необходимых средств из резервного фонда.