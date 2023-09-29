Пакистан и страны Персидского залива парафировали соглашение о свободной торговле

Подписи под документом поставили министр торговли Пакистана Гохар Эджаз и генсек ССАГПЗ Джасем Мухаммед аль-Будайви

ДУБАЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Пакистан и Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) парафировали соглашение о свободной торговле. Об этом говорится в заявлении региональной организации.

Подписи под документом поставили министр торговли Пакистана Гохар Эджаз и генеральный секретарь ССАГПЗ Джасем Мухаммед аль-Будайви. Официальная церемония, в ходе которой стороны парафировали соглашение, прошла в штаб-квартире секретариата ССАГПЗ в Эр-Рияде.

ССАГПЗ - региональная организация, созданная в 1981 году. В ее состав входят шесть стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Основными целями организации являются политическая и экономическая координация между государствами-участниками, а также взаимодействие в сфере обеспечения региональной безопасности и обороны.