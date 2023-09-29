АСИ представит Путину доклад о национальной социальной инициативе в ноябре

Как отметил директор дивизиона "Качество жизни" АСИ Александр Пироженко, в числе инструментов, используемых АСИ при внедрении национальной стратегической инициативы в субъектах, - единый социальный стандарт, платформа "Смартека" и институт региональных сервисных уполномоченных

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) в ноябре 2023 года представит президенту РФ Владимиру Путину доклад о внедрении национальной стратегической инициативы (НСИ) в регионах России. Об этом сообщил директор дивизиона "Качество жизни" АСИ Александр Пироженко на II международном форуме "Развитие человеческого капитала" в Ханты-Мансийске.

"У нас [пройдет] итоговый доклад президенту в ноябре, где мы предварительные итоги года подведем и расскажем о решениях, эффектах этих решений, которые создаются в регионах. Также предложения по законодательному регулированию <...> мы вместе с экспертами прорабатываем и предлагаем для внесения изменений в существующее законодательство", - сказал он.

Национальная стратегическая инициатива - это система непрерывных улучшений процесса предоставления услуг и сервисов в социальной сфере за счет внедрения новых подходов и методик, тиражирования практик, поддержки передовых лидерских проектов. Среди ключевых элементов НСИ - рейтинг качества жизни, оценивающий усилия региональной власти по созданию комфортной среды для людей.

В числе инструментов, используемых АСИ при внедрении национальной стратегической инициативы в регионах, - единый социальный стандарт, платформа "Смартека" и институт региональных сервисных уполномоченных. "Конечно, по итогам этой работы [по внедрению НСИ] мы будем проводить повторные замеры и смотреть, как отражаются наши усилия на мнении людей", - добавил Пироженко, уточнив, что доклад президенту РФ будет проводиться ежегодно.

Идею НСИ высказали на заседании наблюдательного совета АСИ в июле 2020 года. По его итогам глава государства поручил реализовать проект на всей территории страны. Национальная социальная инициатива направлена на повышение удовлетворенности людей социальными услугами, на создание возможностей и условий для улучшения качества жизни человека.

Форум "Развитие человеческого капитала" проходит в Ханты-Мансийске с 29 сентября по 1 октября. В нем участвуют более 500 экспертов из 27 регионов России, а также гости из Анголы, Белоруссии. Казахстана, Малайзии и Сирии. В ходе него пройдут стратегические сессии, круглые столы, экспертные лекции, деловые игры и цифровые симуляторы. Организаторами форума выступают правительство Югры, департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры, автономное учреждение "Региональный институт управления", АНО "Агентство стратегических инициатив" и АНО "Россия - страна возможностей".