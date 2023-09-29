Первую партию топлива для АЭС "Руппур" доставили из России в Бангладеш

Официальная церемония передачи топлива запланирована на 5 октября с участием генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Первая партия ядерного топлива для первого энергоблока АЭС "Руппур" прибыла из России в четверг специальным рейсом в столицу Бангладеш, город Дакка.

Как сообщает газета The Daily Star со ссылкой на источники, сейчас партия топлива при соблюдении повышенных мер безопасности транспортируется на стройплощадку АЭС.

Официальная церемония передачи топлива запланирована на 5 октября с участием генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева. Ожидается, что в онлайн-режиме в ней примут участие президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина.

Первая в Бангладеш АЭС "Руппур" с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тыс. МВт сооружается по российскому проекту в 160 км от города Дакка. Стоимость проекта составляет $12,65 млрд. Первый энергоблок АЭС "Руппур" планируется ввести в строй в 2024 году.