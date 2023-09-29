Набиуллина заявила, что прибыль банков РФ в 2023 году может составить до 3 трлн рублей

По словам главы ЦБ, банковский сектор активно финансировал экономику и в настоящее время находится в хорошей форме

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Прибыль российских банков по итогам 2023 года может составить до 3 трлн рублей. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XX Международного банковского форума.

"Банковский сектор активно финансировал экономику и сейчас находится в хорошей форме. Прибыль накопленная уже 2,4 трлн рублей. По нашей оценке, она может быть до 3 трлн рублей", - сказала Набиуллина.

По данным ЦБ, прибыль российского банковского сектора за восемь месяцев 2023 года достигла 2,4 трлн рублей, что соответствует результатам всего 2021 года.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 27 сентября сообщило, что, по его прогнозам, прибыль банковского сектора по итогам 2023 года превысит 3 трлн рублей, при этом более 75% прибыли обеспечат топ-10 банков, которые совокупно показали убыток в 2022 году.