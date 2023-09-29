Politico: ЕС должен провести аграрные реформы перед тем, как принимать Украину

По данным издания, мандат действующего состава Еврокомиссии заканчивается уже в следующем году, а всерьез заняться решением проблем в области сельского хозяйства можно будет только во второй половине 2025 года

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) должен провести реформы в области сельского хозяйства, прежде чем начинать переговоры о вступлении Украины в состав сообщества. Об этом написала газета Politico.

Издание отмечает, что у ЕС нет четкого представления о том, как должна регулироваться аграрная система, и странам-участницам необходимо как можно скорее реформировать единую сельскохозяйственную политику ЕС, прежде чем принимать в состав сообщества Украину. Однако, пишет Politico, мандат действующего состава Еврокомиссии (ЕК) заканчивается уже в следующем году, а всерьез заняться решением проблем в области сельского хозяйства можно будет только во второй половине 2025 года.

"Сейчас перед нами стоит краткосрочная задача - разобраться с экспортными потоками украинского зерна. На мой взгляд, ЕК не представляет, как решить эту проблему", - указал экс-еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Дачиан Чолош, выступая на мероприятии, организованном газетой. По его мнению, ЕС "ждет проблем и только потом пытается их решить".

"Уже сейчас, сегодня, завтра нам необходимо обсудить, что будет значить [для ЕС] присоединение Украины с ее сельским хозяйством", - отметил министр сельского хозяйства Литвы Кестутис Навицкас в интервью изданию. Как передает газета, аграрные вопросы, по его мнению, наверняка станут самыми трудными во время переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

15 сентября ЕК решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В ответ Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий Венгрии, Польши и Словакии в торговой сфере. Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался еще в июле. Украинские власти назвали инициативу Варшавы о продлении запрета недружественным и популистским шагом по отношению к Киеву.