Мурашко назвал стабильной ситуацию с обеспеченностью препаратами в России

Как отметил глава Минздрава, сложившаяся система позволяет быстро ввезти в страну нужный препарат, изготовить или вывести на рынок лекарство на замену

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минздрав России оценивает ситуацию с обеспеченностью препаратами как стабильную, система мониторинга позволяет специалистам видеть общую картину по вводу лекарств в гражданский оборот. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

"Сегодня система мониторинга лекарственных препаратов позволяет нам видеть общую картину по вводу в гражданский оборот, по наличию остатков в сети и на складах. И мы видим, что сегодня ситуация сегодня, в целом, по стране, она стабильна", - сказал он.

Сложившаяся система позволяет сегодня быстро ввезти в страну нужный препарат, изготовить или вывести на рынок лекарство на замену, добавил Мурашко. По словам министра, нельзя снижать контроль за фармрынком. Фактически, сейчас он организован в режиме онлайн.

"Финансирование по программам обязательного медицинского страхования <...> идет стабильно, никаких перебоев нигде нет и оплата счетов идет своевременно. Поэтому медицинские организации имеют достаточно средств для приобретения. Необходимо вовремя проводить торги и поставлять препараты. В этом вопросе также контрольно-надзорные ведомства осуществляют свою работу и контролируют ситуацию", - пояснил он.