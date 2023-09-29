ЦБ высказал предложения по росту привлекательности долгосрочных вкладов

Банк России предложил увеличить страховое возмещение и снизить отчисления банков в АСВ

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России предлагает увеличить страховое возмещение и снизить отчисления банков в АСВ по долгосрочным вкладам, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в ходе ХХ Международного банковского форума.

"Мы хотели бы с вами обсудить конкретные меры, которые могли бы увеличить долгосрочность вкладов. Какие могут быть схемы, которые мы бы хотели обсудить: первое - чтобы по долгосрочным вкладам страховое возмещение могло бы быть больше, чем по обычным; второе - по этим вкладам мы могли бы предусмотреть уменьшение страховых отчислений в АСВ. Я думаю, что нам надо будет обсудить все этим стимулы", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что базовая вещь для повышения привлекательности вкладов - ценовая стабильность и уменьшение опасений того, что сбережения в долгосрочный период будут "съедены" инфляцией.