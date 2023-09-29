На БелАЭС приступили к комплексному опробованию оборудования II энергоблока

Разрешение было выдано Госатомнадзором, отметили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Специалисты приступили к комплексному опробованию второго энергоблока Белорусской АЭС (БелАЭС), разрешение выдано Госатомнадзором. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"На Белорусской атомной станции началось комплексное опробование оборудования второго энергоблока. Соответствующее разрешение накануне выдано Госатомнадзором", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что это завершающий подэтап опытно-промышленной эксплуатации второго энергоблока. "В течение 15 суток он будет работать в непрерывном режиме на номинальной мощности - 100%", - отметили в Минэнерго.

Комплексное опробование должно подтвердить соответствие технологических систем, основного и вспомогательного оборудования блока проектным характеристикам и требованиям безопасности.

Ране в Белоруссии прошли общественные слушания по вопросам регулирования безопасности станции перед вводом в промышленную эксплуатацию второго энергоблока. Департамент по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзор) Белоруссии заявил, что не имеет критических замечаний для выдачи лицензии на эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. Сообщалось, что ведется опытно-промышленная эксплуатация второго энергоблока, который планировалось ввести в эксплуатацию осенью.