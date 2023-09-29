В Душамбе в ближайшее время начнется строительство театра при участии РФ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин также напомнил, что в Душанбе появится образовательный центр для одаренных детей

ДУШАНБЕ, 29 сентября. /ТАСС/. Строительство нового здания театра имени Владимира Маяковского в Душамбе начнется при поддержке России в ближайшее время. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на международном инвестиционном форуме "Душанбе-2023".

"Для России отношения с Таджикистаном - не только экономика и инвестиции, но и широкие культурное и гуманитарное взаимодействие. <...> В ближайшее время мы приступим к реализации проекта по строительству драматического театра имени Маяковского. Это еще один пример того, что российские инвестиции внесут достойный вклад в развитие культурной жизни города Душанбе", - сказал он.

Он также напомнил, что в Душанбе появится образовательный центр для одаренных детей. "Этот проект стал возможен благодаря президентам наших стран - Владимиру Владимировичу Путину и Эмомали Рахмону", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин также выразил благодарность председателю верхней палаты парламента Таджикистана и главе города Душанбе Рустаму Эмомали за оперативное решение вопросов по реализации совместных проектов.

Старое здание драмтеатра имени Маяковского в Душанбе снесли в 2016 году. В июне в ходе визита в Таджикистан вице-премьер России Марат Хуснуллин обсуждал вопрос строительства театра с мэром Душанбе Рустамом Эмомали. Также Хуснуллин осматривал предложенное городом место под новый театр и дал поручение проработать технические возможности участка.

Основными целями форума в Душанбе является презентация условий и возможностей благоприятного инвестиционного климата Таджикистана, привлечение инвестиций, расширение сотрудничества между отечественными компаниями и иностранными инвесторами. В форуме участвую представители более чем 30 стран.