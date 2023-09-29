"Металлоинвест" с 1 октября повысит зарплату сотрудников на 8%

Суммарно за 2023 год рост доходов сотрудников компании составит 14%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. "Металлоинвест" планирует повысить зарплату сотрудников рабочих специальностей на 8% с 1 октября 2023 года, говорится в сообщении компании.

С 1 октября заработная плата вырастет у сотрудников рабочих специальностей, с 1 ноября - у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. В компании также добавили, что с учетом уже прошедшего в июне этого года повышения на 6%, суммарно за 2023 год рост доходов сотрудников "Металлоинвеста" составит 14%.

"В 2023 году планировалось провести повышение суммарно на 10%, но по итогам работы компании в первом полугодии и учитывая факторы инфляции, было решено увеличить размер повышения до 14%. Несмотря на рыночные вызовы, мы сохраняем курс на постоянное повышение благополучия сотрудников и обеспечение достойных условий труда", - приводятся в сообщении слова генерального директора Назима Эфендиева.

"Металлоинвест" является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Разведанные запасы железной руды по JORC составляют 15,4 млрд тонн.

100% акций "Металлоинвеста" контролируются холдингом USM, основным акционером которого является Алишер Усманов.