Набиуллина заявила о продолжении обсуждений создания фонда поддержки банковского сектора

По словам главы ЦБ, в некоторых случаях такой инструмент мог бы пригодиться

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России продолжает обсуждать создание фонда поддержки российского банковского сектора, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на ХХ Международном банковском форуме.

"Мы продолжаем обсуждать целесообразность фонда поддержки банковского сектора", - сказала она, указав, что в некоторых случаях такой инструмент мог бы пригодиться.

"Буферы имеет каждый банк индивидуально, но, на наш взгляд, когда возникают шоки, для банковской системы в целом нужны такие запасы, коллективные буферы капитала и если у банков будут возникать трудности, эти буферы могут использоваться. Их можно использовать как механизм раннего предупреждения", - сказала она.

Набиуллина также отметила, что Банк России оценивает запас капитала по банковскому сектору в 6 трлн рублей. "Мы сейчас оцениваем запас капитала в целом по банковской системе в 6 трлн рублей, и это оценка без учета послаблений", - сказала она, добавив, что запас прочности нужно постоянно пополнять.

Идея создания фонда поддержки банковского сектора была опубликована в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023-2025 годы в прошлом году. ЦБ сообщал, что после завершения адаптации экономики к внешним шокам планирует обсудить с рынком вопрос целесообразности создания такого фонда, который может формироваться за счет взносов банков по аналогии с фондом страхования вкладов.