Производитель круп "Увелка" вложит 3,125 млрд рублей в расширение производства

После запуска второй очереди производственно-логистического комплекса нового гречневого завода "Увелка" сможет обеспечить себя гречкой собственного производства в полном объеме, сообщил директор по развитию компании Сергей Кирпиченко

ЧЕЛЯБИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Один из крупнейших в стране производителей круп под брендом "Увелка" вложит 3,125 млрд рублей в строительство второй очереди производственно-логистического комплекса нового гречневого завода по переработке зерна гречихи к 2024 году. Об этом сообщил журналистам директор по развитию компании Сергей Кирпиченко на 11-ой межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа, которая проходит в Челябинске.

"В данный момент компания реализует вторую очередь нового производственно-логистического комплекса, первая очередь была завершена в прошлом году. Объем инвестиций первой очереди составил 5,5 млрд рублей, сейчас объем инвестиций текущей очереди - 3,125 млрд рублей. Инвестиции представляют собой строительство нового гречневого завода по переработке зерна гречихи, объем производства гречихи в среднем примерно 5,5 тыс. тонн в месяц, текущий объем составляет в районе 2 тыс. тонн в месяц, то есть практически трехкратный рост", - сказал он.

Также Кирпиченко отметил, что в первую очередь компания построит склады обычного напольного хранения сырья и тары к весне 2024 года, также помимо цеха по переработке гречки будет реализовано строительство элеватора на 30 тыс. тонн, с высокой скоростью и качеством сушки, он позволит принимать и хранить зерно гречихи долгое время, элеватор будет готов к следующему сезону заготовки. К концу 2024 года планируется завершение строительства завода по переработке гречихи.

После запуска этого завода компания сможет обеспечить себя гречкой собственного производства в полном объеме, добавил он.