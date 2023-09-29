29 сентября, 07:30,
обновлено 29 сентября, 07:31

ФАС возбудила несколько дел из-за завышенных цен на топливо

Юрий Смитюк/ ТАСС
© Юрий Смитюк/ ТАСС

В частности, президент Ассоциации владельцев автозаправочных станций координировал деятельность ее членов - владельцев и арендаторов АЗС с помощью сообщений в мессенджере, что привело к одновременному повышению розничных цен на топливо

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько антимонопольных дел в нескольких российских регионах по итогам первичного анализа на рынке нефтепродуктов. Об этом говорится в сообщении службы.

ФАС отмечает, что территориальные органы ведомства выявили признаки нарушения закона "О защите конкуренции". Так, Белгородское УФАС возбудило дело против АО "Осколнефтеснаб", Ростовское УФАС - в отношении OOO "Газпромнефть-Региональные продажи". Ставропольское управление службы возбудило дела против ООО "Гудвил-А" и ООО "Реалграмм". "Компании реализовывали моторное топливо с нефтебаз по завышенной цене", - поясняет ведомство.

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Кроме того, Краснодарское УФАС возбудило дела в отношении ООО "Славянск ЭКО" и ООО "Ильский НПЗ им. А.А. Шамара" по признакам заключения антиконкурентного соглашения, а Дагестанское УФАС возбудило дело против Ассоциации владельцев автозаправочных станций из-за незаконной координации экономической деятельности.

"Президент ассоциации координировал деятельность ее членов - владельцев и арендаторов АЗС путем рассылки сообщений в мессенджере. Это привело к одновременному повышению розничных цен на топливо", - говорится в сообщении.

ФАС подчеркивает, что ведомство продолжает анализировать ситуацию на товарном рынке нефтепродуктов. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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