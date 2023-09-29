ЦБ готовит законодательные предложения по кратному увеличению штрафов за мисселинг

Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила обеспокоенность регулятора ростом жалоб на навязывание финансовых услуг

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Банк России готовит законодательные предложения по кратному увеличению штрафов для банков за навязывание финансовых услуг (мисселинг), заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в ходе ХХ Международного банковского форума.

"Мы видим, как многие банки очень быстро выводят новый продукт на рынок. Но почему-то проблему восстановления нарушенных прав решают месяцами, сложности технологические и так далее. Нам это абсолютно непонятно. И некоторые банки говорят, что у нас прибыль от того, что мы неправильно продали, гораздо больше, чем штрафы, которые мы можем заплатить. Мы сейчас готовим предложения по законопроекту, который кратно за такого рода вещи будет увеличивать штрафы", - сказала Набиуллина, отметив обеспокоенность регулятора ростом жалоб на навязывание финансовых услуг.

В частности, ЦБ видит проблему в онлайн-кредитовании, где бывают случаи покупок как скрытых страховок, так и других ненужных услуг. "[Существует] в том числе практика подтверждения по смс, проверочными кодами, когда гражданину выдается кредит с огромной суммой страховки, а человек не осознает, что подтверждением по смс он одновременно одобряет эту страховку. Такие случаи есть. Это прямое нарушение закона", - подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор имеет право приостановить продажу отдельных продуктов и требовать обратный выкуп, если эти продукты были недобросовестным образом проданы. "Весной мы выявили ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов. Особенно в крупных банках. И повторим осенью эти проверки, и если найдем повторные нарушения, то в этот раз мы применим вот эти жесткие меры", - добавила она.