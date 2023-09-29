Набиуллина заявила, что пилот по внедрению цифрового рубля в 2024 году расширят

Глава Центробанка добавила, что тестирование идет по плану

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Тестирование цифрового рубля идет по плану, в 2024 году Банк России готовится к расширению пилота, привлекая новых участников и расширяя функционал операций. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в ходе ХХ Международного банковского форума.

"Вы знаете, мы в августе уже начали пилот по цифровому рублю с реальными операциями и с реальными клиентами. Здесь все идет по плану, тестируем операции, прежде всего - открытие кошельков, переводы между гражданами, оплата покупок по QR-коду. Смотрим, что нужно доработать. Все 13 банков активно участвуют в пилоте, и в следующем готу готовимся к расширению пилота - новые участники, новые клиенты, в том числе переводы между юридическими лицами", - сказала она.

В плотную группу по тестированию цифрового рубля на реальных операциях вошли 13 банков: Альфа-банк, банк "ДОМ.РФ", "Ингосстрах банк", ВТБ, Газпромбанк, "Киви банк", банк "Ак барс", МТС-банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, "Синара", Росбанк и "ТКБ банк".

Массовое внедрение цифровых рублей может начаться с 2025 года.