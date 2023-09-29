СПБ биржа определила перечень бумаг, доступных с 2 октября квалифицированным инвесторам

При этом у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским ценным бумагам, сообщает биржа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. СПБ биржа в соответствии с вступлением в силу 1 октября указания Банка России от 9 января 2023 года № 6347-У определила перечень ценных бумаг, которые с 2 октября будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"Обращаем внимание, что действующий до вступления в силу вышеназванного указания перечень ценных бумаг, в отношении которого участники торгов приостановили подачу заявок на покупку от неквалифицированных инвесторов, не актуален после 1 октября", - говорится в сообщении. Перечень опубликован на сайте торговой площадки.

При этом у неквалифицированных инвесторов сохранится доступ к ценным бумагам с листингом на Гонконгской фондовой бирже и квазироссийским ценным бумагам, сообщает биржа.