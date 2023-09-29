В ФРГ выросли цены на электричество и газ более чем на 30% в первом полугодии

Траты на газ составили 12,26 евроцента за кВт⋅ч, на электроэнергию - 42,29 евроцента

БЕРЛИН, 29 сентября. /ТАСС/. Цены на электроэнергию и газ для частных домохозяйств выросли в Германии в первом полугодии 2023 года по сравнению со вторым полугодием 2022 года на 31,3% и 21%, соответственно. Об этом сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене.

Траты на газ составили в среднем за отчетный период 12,26 евроцента за кВт⋅ч, на электроэнергию - 42,29 евроцента. По сравнению с первым полугодием прошлого года разница еще более существенна - 52,5% и 26,2% соответственно. "Росту цен способствовали [повышенные] налоги, пошлины и сборы", - говорится в сообщении.

В августе 2022 года в условиях непростой ситуации с энергоснабжением правительство ФРГ решило снизить НДС на газ с 19% до 7% до 31 марта 2024 года. В сентябре журнал Der Spiegel сообщил, что власти планируют вернуть прежнюю ставку НДС на газ раньше запланированного срока - к концу 2023 года.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году. Изначально на переходный период ставка делалась на российские энергоносители, в первую очередь на газ. От поставок ресурсов из РФ Германия начала отказываться после начала боевых действий на Украине. Сейчас ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. Правительство ФРГ в сложившейся ситуации рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность нынешних плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год - это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку". Первый стационарный СПГ-терминал в ФРГ планируют достроить только к 2026 году.