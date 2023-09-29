В Москве в индустриальном парке "Руднево" появится до 1,5 тыс. рабочих мест

С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Промышленный комплекс площадью свыше 93 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию в индустриальном парке "Руднево" в Москве. Здесь планируется разместить до 1,5 тыс. рабочих мест, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сегодня "Руднево" - одна из крупнейших в России площадок для размещения высокотехнологичной промышленности. В новом комплексе общей площадью 93,7 тыс. кв. м может появиться до 1,5 тыс. рабочих мест. С введением в эксплуатацию нового объекта площадь промышленных корпусов индустриального парка превысила 200 тыс. кв. м", - отметил заммэра.

Новый инновационный промышленный комплекс состоит из административно-бытового корпуса и производственного цеха. Их площадь составляет 11 тыс. и 82 тыс. кв. м соответственно. В ближайшие три года площадь застройки парка достигнет 800 тыс. кв. м. Это даст городу 15-20 тыс. новых рабочих мест.

Используемые строительные технологии, качество материалов, уровень проектных решений площадки "Руднево" во многом превосходят мировые индустриальные комплексы. Благодаря применению современных российских высокоскоростных технологий сроки возведения объектов сокращены на 35-50%, уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.