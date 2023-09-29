В Татарстане налоговые льготы для разработчиков ПО продлили до 2027 года

Ставки в размере 5% и 1% будут действовать для налогоплательщиков - резидентов технопарка в сфере высоких технологий

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Налоговые льготы для разработчиков ПО в Татарстане продлены до 2027 года. Соответствующий закон подписал глава республики Рустам Минниханов.

Ставки в размере 5% и 1% будут действовать для налогоплательщиков - резидентов технопарка в сфере высоких технологий при условии, что не менее 90% от их дохода составили средства, полученные от разработки компьютерного ПО, консультаций в данной области, других сопутствующих услуг и деятельности в области информтехнологий.

Ранее предполагалось, что пониженная ставка в размере 5% и 1% прекратит действовать 1 января 2024 года.