Глава Сбербанка рассказал о рисках срыва планов по энергопереходу

Это может привести к глобальному снижению ВВП примерно на $6 трлн до 2050 года, заявил Герман Греф

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 29 сентября. /ТАСС/. Срыв планов по энергопереходу может привести к глобальному снижению ВВП примерно на $6 трлн до 2050 года, Россия же в целом потеряет 2-3% в годовом исчислении. Такие цифры глава Сбербанка Герман Греф привел на форуме "Эко Алтай. Нить природы".

"Если мы не выполним наши планы по энергопереходу, это приведет к глобальному сокращению ВВП примерно на $6 трлн до 2050 года, а в России в целом мы потеряем 2-3% в годовом исчислении. А на некоторых территориях РФ - можем потерять до 5-6 п.п. ВВП", - сказал Греф в рамках выступления.

Он отметил, что горизонте 10 лет из-за изменения климата ожидается снижение рейтингов 59 стран, включая США, Канада, Япония, Китай, Британия, Франция. "Поэтому с финансово-экономической точки зрения эта проблема тоже является крайне важной", - пояснил глава банка.

По мнению Грефа, в России необходимо создать свой набор показателей, "которые будут отображать реальное состояние природы и качество взаимодействия человека и природы". "Создание качественной навигационной системы - этот тот минимум, который мы должны в ближайшее время решить, чтобы получать адекватную и точную обратную связь от окружающей стреды", - заключил глава Сбербанка.