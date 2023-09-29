Премьер Белоруссии выразил недовольство уровнем торговли со странами Африки

Роман Головченко уточнил, что в 2022 году белорусский экспорт в страны континента составлял "немногим более $200 млн"

МИНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии со странами Африки нельзя назвать успешным, несмотря на высокий уровень политического партнерства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на совещании с правительством.

"Прямые контакты на высшем уровне с лидерами ряда африканских стран создают благоприятные условия для развития наших связей и углубления партнерства. Следует честно признать, что пока накопленный политический капитал не конвертировался в должной степени в успешное торгово-экономическое сотрудничество", - сказал премьер, видеофрагмент высказываний которого распространила пресс-служба правительства.

Головченко уточнил, что в 2022 году белорусский экспорт в страны Африки составлял "немногим более $200 млн". "И что особенно тревожно - демонстрирует некоторую тенденцию к снижению", - отметил глава правительства Белоруссии.

Премьер напомнил, что в 2023 году по итогам встреч президента Белоруссии с руководителями Зимбабве, Экваториальной Гвинеи поставлена серьезная задача по развитию "не просто торговли, но и промышленной кооперации, сотрудничеству в области медицины, фармакологии, научно-технического сотрудничества". "Необходимо приложить все усилия, найти формулу и инструменты для перелома негативной динамики в сотрудничестве со странами Африки", - потребовал Головченко. "Все разговоры о санкциях, сложностях с расчетами оставьте при себе, можете их сегодня не озвучивать", - сказал он, обращаясь к членам правительства.

Премьер-министр констатировал, что в представленных к совещанию материалах министерства иностранных дел не содержится "ни конкретных предложений по расширению сотрудничества, ни даже элементарного видения того, кому и на каком направлении действовать".