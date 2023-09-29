В Росприроднадзоре заявили, что экологический рынок в РФ сформируется через три года

Глава ведомства Светлана Радионова отметила, что "экологический рынок - это последний рынок в стране, который не стабилизирован"

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 29 сентября. /ТАСС/. Формирующийся экологический рынок в России уже измеряется десятками миллиардов рублей в год и стабилизируется через три года. Такое мнение высказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на пленарном заседании "От экологии мышления к экологическому суверенитету" форума "Эко Алтай. Нить природы".

"Экологический рынок - это последний рынок в стране, который не разобран и не стабилизирован. Он измеряется десятками миллиардов рублей в год. На сегодняшний день этот рынок только формируется и через три года будет полностью сформирован. Это видно исходя из нормативных актов, появляющихся компаний, консалтинговых фирм, запросов бизнеса", - сказала Радионова.

Она добавила, что бизнес также считает экологический рынок экономически выгодным. В связи с этим она выразила надежду, что предприниматели будут чаще посещать экологические форумы. "Это вы должны прийти и рассказать про лучшие практики, похвалиться, если надо, то покаяться. Все вместе это приведет к устойчивому развитию", - добавила Радионова.

Международный форум "Эко Алтай. Нить природы" проходит 29-30 сентября 2023 года на территории всесезонного курорта Манжерок в Республике Алтай. Организаторами форума выступают правительство Республики, Фонд Росконгресс и АНО "Центр развития Республики Алтай". В рамках форума пройдут сессии, направленные на освещение важности тематики ноосферного развития, актуальных инновационных экологических инициатив, развития экологического туризма.