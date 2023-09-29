СМИ: Toyota планирует построить третий автозавод в Индии

Газета The Economic Times сообщила, что планы по строительству вызваны повышенным спросом на автомобили марки в стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 сентября. /ТАСС/. Японский автопроизводитель Toyota Motor Corporation и его индийский партер Kirloskar Motor планируют открыть третий завод в Индии.

Как сообщает газета The Economic Times, планируемое строительство предприятия вызвано повышенным спросом в Индии на автомобили Toyota местной сборки.

В настоящее время Kirloskar Motor управляет двумя заводами в Индии, общая производственная мощность которых составляет около 342 тыс. автомобилей в год. В мае 2023 года принадлежащий филиалу Toyota автосборочный завод в Бидади (штат Карнатака) принял на работу дополнительно 1,5 тыс. человек и перевел предприятие на трехсменный режим работы. Это позволило увеличить выпуск продукции на 30%.

С января по август 2023 года компания Kirloskar Motor нарастила продажи автомобилей на 34%, до 147 192 единиц против 109 669 за аналогичный период 2022 года.