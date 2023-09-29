Набиуллина заявила, что решения по ключевой ставке будут зависеть от развития ситуации

К снижению ставки можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%, пояснила глава ЦБ

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от развития ситуации. К снижению ставки можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%, заявила на XX Международном банковском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенности. Мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию, бюджетная политика для нас становится более определенной. <…> Как только инфляция стабилизируется ближе к нашей цели и по мере того, как это будет происходить, мы сможем снижать ставку до так называемого нейтрального диапазона (5,5 - 6,5%). Мы считаем, что к 2026 году мы к нему придем", - сказала она.