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обновлено 29 сентября, 08:51
Динамика ключевой ставки Центробанка

Набиуллина заявила, что решения по ключевой ставке будут зависеть от развития ситуации

К снижению ставки можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%, пояснила глава ЦБ

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от развития ситуации. К снижению ставки можно будет перейти по мере стабилизации инфляции на целевом уровне в 4%, заявила на XX Международном банковском форуме глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Много неопределенности. Мы будем смотреть, какой эффект уже принятые решения оказывают на инфляцию, бюджетная политика для нас становится более определенной. <…> Как только инфляция стабилизируется ближе к нашей цели и по мере того, как это будет происходить, мы сможем снижать ставку до так называемого нейтрального диапазона (5,5 - 6,5%). Мы считаем, что к 2026 году мы к нему придем", - сказала она. 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДинамика ключевой ставки Центробанка
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