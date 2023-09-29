Собянин заявил, что в Москве локализуют производство тяговых батарей для электротранспорта

По словам мэра города, это историческое событие для технологического суверенитета России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы, "Росатом" и "Камаз" подписали соглашение о сотрудничестве по развитию кластера электромобилестроения, в столице локализуют производство тяговых батарей. Об этом журналистам сообщил мэр города Сергей Собянин.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин, первый заместитель гендиректора ГК "Росатом" Александр Локшин и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий электромобилестроения. Также был подписан 14-й по счету московский офсетный контракт - между ГУП "Мосгортранс" и ООО "Рэнера", предусматривающий строительство завода по производству ячеек, модулей, паков и стационарных систем на основе литий-ионных ячеек в Красной Пахре (ТиНАО). Начать производство и выйти на проектные мощности планируется в 2025-2026 годах.

"Это историческое событие для технологического суверенитета нашей страны. Строится крупнейший в России завод тяговых батарей, которые являются, по сути дела, сердцем электромобилей и по стоимости составляют треть от машины. И без этого производства создание собственного отечественного электромобиля практически невозможно. С такими партнерами, как "Росатом", "Камаз", я думаю, что этот проект у нас удастся, и через два года здесь будет находиться и работать современнейший завод", - сказал Собянин.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в рамках подписанных соглашений власти города гарантируют в течение шести лет закупить свыше 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов на сумму 172 млрд рублей. Также город берет на себя обязательства по строительству производственных зданий в рекордно короткий срок - всего за один год.

Со своей стороны, ГК "Росатом" оснастит завод современным оборудованием, обеспечит его запуск и весь дальнейший производственный процесс, а ПАО "Камаз" будет содействовать внедрению и установке продукции завода на личный и городской транспорт, который создают и используют в Москве и по всей России.