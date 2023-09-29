"Русолово" приобрело лицензию на оловополиметаллический участок за 40,33 млн рублей

Срок пользования участком недр составляет 15 лет

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Компания "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") стала победителем аукциона на право пользования участком недр россыпного золота и оловянных песков реки Млелювеем в Чаунском районе Чукотского автономного округа. Компания приобрела лицензию за 40,33 млн рублей, следует из данных системы ГИС Торги.

Начальная цена участка составляла 31,023 млн рублей. В аукционе на право недропользования также участвовали компании "Минерал", "Оловянная рудная компания" и "Ветвистый".

Срок пользования участком недр составляет 15 лет.

Согласно документам, балансовые запасы участка составляют 893 кг россыпного золота категории С1, 58 тонн олова. Прогнозные ресурсы олова по категории Р1 на участке составляют 677 тонн.

В августе 2020 года "Русолово" получило лицензию на право пользования недрами месторождения Пыркакайские штокверки, которое является одним из крупнейших в мире оловянных месторождений с запасами 243 тыс. тонн олова и 16 тыс. тонн триоксида вольфрама. Расположено на Чукотке, в пределах Чаунского района, в 85 км восточнее Певека.

"Русолово" (входит в холдинг "Селигдар") является одной из крупнейших компаний по добыче олововянной руды и производству оловянного концентрата в России. По итогам 2022 года компания добыла 2,9 тонны олова.