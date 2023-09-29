Решетников заявил о росте авиаперевозок пассажиров в РФ летом на 11%

Они составили 42 млн человек, сообщил глава Минэкономразвития

ПСКОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Авиаперевозки пассажиров в России по итогам лета выросли на 11% - до 42 млн человек, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе всероссийского селекторного совещания с регионами по итогам летнего туристического сезона.

"По данным Росстата, этим летом увеличились перевозки пассажиров воздушным транспортом на 11% (с 37,8 млн до 42 млн человек - прим. ТАСС), внутренним водным транспортом - на 9% (с 6,5 млн до 7,1 млн человек - прим. ТАСС), автобусами - на 5,8% (с 2,739 млн до 2,897 млн человек), ж/д транспортом в дальнем следовании - на 7% (с 48 млн до 51,3 млн человек - прим. ТАСС)", - рассказал министр.

Ранее в пресс-службе РЖД сообщали, что пассажироперевозки по железнодорожной сети РФ в августе 2023 года снизились на 2,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 108,7 млн пассажиров.

Российские авиакомпании, по предварительным оценкам, в январе - августе 2023 года увеличили перевозки на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 70,8 млн пассажиров, сообщали в Росавиации.