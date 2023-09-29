ПСБ заключил первую на рынке сделку по лизингу российских электрогрузовиков

Два автомобиля переданы предприятию в Ростовской области по льготной программе Минпромторга, сообщила пресс-служба компании

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Компания "ПСБ лизинг" ("дочка" ПСБ) заключила первую на рынке сделку по лизингу электрогрузовика EVM PRO российского производства. Два автомобиля переданы предприятию в Ростовской области по льготной программе Минпромторга РФ. Об этом сообщила пресс-служба ПСБ.

"ПСБ лизинг" заключил первую на рынке сделку по лизингу российского электрогрузовика EVM PRO. Два автомобиля общей стоимостью 9 млн рублей были приобретены для перевозки металлического лома между сортировочными центрами компании в г. Ростов-на-Дону и области. "ПСБ лизинг" передал электрогрузовики по программе льготного лизинга автотранспорта от Минпромторга России", - говорится в сообщении.

Программа льготного лизинга от Минпромторга позволяет получить субсидию на оплату части авансового платежа. В данном случае суммарная скидка на авансовый платеж за два электрогрузовика составила 1,9 млн рублей, добавили в пресс-службе.

EVM PRO - первый российский электрогрузомобиль, созданный на базе шасси УАЗ "Профи". Машина предназначена для внутригородской логистики, грузоподъемность составляет 1 тонну, полная масса достигает 3,5 тонны. Автомобиль способен проехать на одной зарядке 300 км с грузом до 1 тонны со скоростью 80 км/ч. В электрогрузовике применяется отечественное программное обеспечение, в России произведены бортовая электроника, силовая установка и многое другое, говорится в сообщении.