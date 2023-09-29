В Забайкалье сильные дожди привели к задержке уборочной кампании

Из-за осадков и влажной почвы техника не может заходить в поля

ЧИТА, 29 сентября. /ТАСС/. Обильные дожди на юго-востоке Забайкальского края мешают уборке урожая сельскохозяйственных культур. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона со ссылкой на министра Дениса Бочкарева.

"Уборочная кампания в этом году проходит в очень непростых условиях практически во всех районах Забайкалья. Наиболее сложная ситуация на юго-востоке - в Александрово-Заводском и Приаргунском округах, Калганском, Краснокаменском, Борзинском районах, где в течение недели шли проливные дожди. Также в результате продолжительных осадков наблюдается переувлажнение почвы в Нерчинском, Шилкинском и Чернышевском районах", - приводятся в сообщении слова Бочкарева.

Из-за осадков и влажной почвы техника не может заходить в поля. Уборочные мероприятия приостановлены. Темпы работ идут с отставанием на 25-30% в сравнении с прошлым годом. На данный момент зерновые культуры обмолочены на площади 21,1 тыс. га, намолочено 36,4 тыс. тонн зерна. В 2022 году к этому времени было убрано 35,3 тыс. га и собрано 52,4 тыс. тонн зерна.