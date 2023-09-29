Telegraph сообщил о росте показателей экономики Британии после пандемии на 1,8%

Это превышает индексы роста экономик Франции и ФРГ

ЛОНДОН, 29 сентября. /ТАСС/. Экономика Великобритании с момента пандемии коронавируса выросла на 1,8%, что превышает показатели роста Франции (1,7%) и ФРГ (0,2%). Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

Ранее предполагалось, что британская экономика была единственной экономикой стран Группы семи, которая так и не оправилась от пандемии. Отмечалось, что экономика Великобритании во II квартале 2023 года была на 0,2% меньше, чем в IV квартале 2019 года, однако ONS 29 сентября предоставила уточненные статистические данные.

Стало известно, что в 2020 году британская экономика сократилась не на 11%, а на 10,4%. При этом в 2021 году она выросла на 8,7%, а не 7,6%, как считалось изначально. Кроме того, ВВП королевства в 2022 году вырос на 4,3%, а не на 4,1%. В свою очередь по итогам I квартала 2023 года экономика Великобритании увеличилась на 0,3%, а не 0,1%, как сообщалось ранее.

"Мы знаем, что британская экономика восстановилась от пандемии быстрее, чем считалось ранее. Опубликованные сегодня данные снова доказывают, что скептики были неправы", - заявил глава Минфина Великобритании Джереми Хант. Он добавил, что власти "привержены плану сократить вдвое инфляцию в нынешнем году". По итогам августа инфляция в стране снизилась до 6,7% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в июле. По итогам 2022 года этот показатель был на уровне 10,5%.