29 сентября, 09:38

Инфляция в зоне евро в сентябре снизилась до 4,3%

В августе она составляла 5,2%, сообщил Евростат

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень инфляции в зоне евро снизился в сентябре до 4,3% в годовом исчислении с 5,2% в августе. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

14 сентября Европейский центральный банк для сдерживания инфляции повысил свою базовую ставку до рекордных 4,5%, а его глава Кристин Лагард объявила, что регулятор намерен "сохранять базовую ставку на запретительно высоком уровне долгое время" с целью системного снижения инфляции в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году. 

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