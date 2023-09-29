Инфляция в зоне евро в сентябре снизилась до 4,3%

В августе она составляла 5,2%, сообщил Евростат

БРЮССЕЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Уровень инфляции в зоне евро снизился в сентябре до 4,3% в годовом исчислении с 5,2% в августе. Об этом сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

14 сентября Европейский центральный банк для сдерживания инфляции повысил свою базовую ставку до рекордных 4,5%, а его глава Кристин Лагард объявила, что регулятор намерен "сохранять базовую ставку на запретительно высоком уровне долгое время" с целью системного снижения инфляции в зоне евро до целевого показателя в 2,1% в 2025 году.