Минсельхоз возобновил согласование заявок по программе "Сельская ипотека"

Как отметили в ведомстве, согласование заявок осуществляется в штатном режиме

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Согласование Минсельхозом России заявок по программе "Сельская ипотека" возобновлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В настоящее время согласование Минсельхозом заявок по программе "Сельская ипотека" возобновлено и осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В сентябре глава министерства Дмитрий Патрушев, выступая в Госдуме, сообщил, что Минсельхоз нашел ресурсы для возобновления выдачи в 2023 году льготной сельской ипотеки. Патрушев также сообщил о возобновлении выдачи льготных кредитов аграриям к концу сентября 2023 года.

Ранее глава министерства говорил, что выдача льготной сельской ипотеки может быть возобновлена с 2024 года.

В августе министерство сообщало, что уполномоченные российские банки временно приостанавливают выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ, выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации.

Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1% до 3% годовых. С 2020 года благодаря программе более 120 тыс. семей улучшили жилищные условия.