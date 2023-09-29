В Госдуму внесли проект бюджета на предстоящую трехлетку

Документ впервые внесли в электронном виде, сообщила пресс-служба кабмина

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующие три года.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов направлен на рассмотрение Государственной думы. Распоряжение о его внесении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в пресс-службе кабмина.

Главный финансовый документ страны сверстан на основе базового прогноза социально-экономического развития, он предполагает ежегодный рост экономики России свыше 2%. Бюджет сведен с дефицитом, превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей в разные годы.

Доходы федеральной казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей в 2025-м, 34,1 трлн рублей в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно. Эти параметры существенно больше, чем предполагалось год назад. Согласно предыдущему закону о бюджете, расходы в 2024 году оценивались в 29,4 трлн рублей, в 2025 году - 29,2 трлн рублей. Доходы прогнозировались на уровне 27,2 трлн рублей и 27,9 трлн рублей соответственно.

Ключевые приоритеты

В качестве приоритетных направлений на этот период заявлены социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция новых регионов, технологическое развитие и расширение инфраструктуры.

Как отметили в пресс-службе кабмина, при формировании проекта нового трехлетнего бюджета правительство традиционно исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения задач, обозначенных президентом.

Так, один из основных приоритетов - адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми. В частности, на выплату единого пособия на 2024-2026 годы предусмотрено 4,4 трлн рублей. Это позволит обеспечить пособием более 10 млн граждан.

Около 1,6 трлн рублей запланировано на предоставление маткапитала, более 482 млрд рублей - на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми.

На поддержку граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, по программе социального контракта в проекте бюджета предусмотрено свыше 100 млрд рублей.

Необходимые средства также запланированы на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых общеобразовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, социальная газификация.

"Цифровой" бюджет

В нижнюю палату парламента также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов.

"Бюджетный пакет в этом году впервые внесен полностью в электронном виде. Это результат работы по совершенствованию взаимодействия аппарата правительства и Государственной думы", - отметили в пресс-службе кабмина.

По закону правительство в этом году должно было внести проект бюджета в Думу до 1 октября. Далее документ рассматривается парламентом и на финальном этапе утверждается президентом.