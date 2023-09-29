Прощальное письмо: Microsoft перестает поддерживать в России свои корпоративные продукты

"Есть много вариантов альтернативного софта, в том числе и бесплатного, в том числе и отечественного, поэтому заменить есть чем", — говорит Сергей Чекмарев. В России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, "Альт", "Ред ОС". Также разрабатывает свою ОС "Лаборатория Касперского", правда не для компьютеров, а для мобильных устройств.

Наконец, есть и самый крайний вариант, напоминают эксперты, хотя подчеркивают, что пользоваться этим способом лично они не рекомендуют. "Уход Microsoft может создать проблемы для работоспособности тех субъектов, которые сами не являются покупателями и плательщиками лицензионных соглашений, но тесно с такими пользователями сотрудничают. Это вернет рынок в некое серое состояние, когда рынок начинает пользоваться пиратскими копиями", — говорит Дмитрий Мариничев. "В Рунете еще с 2000-х годов есть так называемые активаторы винды и "Офиса", — добавляет Сергей Чекмарев. — Конечно, это нелегальное использование, но ввиду того, что компания покинула юрисдикцию России, наверняка во время действия запретов никто не будет особо контролировать и тем более наказывать за нарушение лицензионного соглашения".