Прощальное письмо: Microsoft перестает поддерживать в России свои корпоративные продукты

Отечественные компании вскоре не смогут пользоваться официальными продуктами Microsoft. С 1 октября корпорация больше не продлевает им лицензии на свое программное обеспечение. К чему приведет позиция американского гиганта на российском рынке — читайте в карточках ТАСС.
Что именно произойдет 1 октября?
1
30 сентября — последний день, когда российские компании — клиенты корпорации Microsoft смогут продлить официальные лицензии на ее продукты. В начале августа служба техподдержки Microsoft Online Services начала рассылать письма, уведомляющие корпоративных пользователей о том, что компания "больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России". В связи с этим клиенты 1 октября больше не смогут продлевать свои существующие подписки.
Кого это коснется?
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Российских компаний, пользующихся легальным программным обеспечением Microsoft. В том числе и тех, кому в апреле этого года IT-гигант рассылал предложение о продлении лицензий (это касалось организаций, не внесенных ни в один из многочисленных санкционных списков) и которые это предложение приняли. Теперь же в корпорации снова "вспомнили" о санкционном режиме: "Мы приостановили все продажи новой продукции и услуг в России, а также многие другие аспекты нашего бизнеса, и мы соблюдаем санкции, введенные Евросоюзом, Великобританией и США", — заявили ТАСС в Microsoft. Этот ответ слово в слово повторяет формулировку, опубликованную в марте в блоге корпорации от имени ее президента Брэда Смита.
Что будет с подписками, чей срок истекает после 30 сентября?
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Действующие подписки не аннулируются и продолжат действовать, но продлить их будет нельзя. Во всяком случае, с помощью российских реквизитов. "Но, во-первых, все оплаченные подписки и решения будут действовать до конца их срока. Соответственно, те, кому они нужны, думаю, закупились заранее, — считает эксперт в области диджитал-маркетинга, генеральный директор компании Chekmareff.ru Сергей Чекмарев. — Во-вторых, никто не отменял посреднические услуги закупки лицензий через компании неподсанкционных стран. Хотя, конечно, возникнут сложности с оплатой, так как потребуются нероссийские платежные карты и счета".
А что будет с продуктами для граждан?
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Пока ничего нового. Данные ограничения, как уже говорилось, на них не распространятся. Впрочем, и без них российские пользователи за минувшие полтора года получили от Microsoft немало новостей. Так, в марте 2022 года было объявлено о приостановке продаж продуктов и услуг россиянам. Лицензии на офисные программы не продлевались даже частным пользователям. В сентябре того же года была заблокирована возможность [официального] обновления Windows 10 и 11. Сделать это можно было только с помощью обходных маневров — через VPN или приобретение ключей активации по параллельному импорту. Правда в декабре скачивать легальные версии ПО снова разрешили. Зато уже в апреле 2023 года Microsoft объявила, что не будет предоставлять в России гарантийное обслуживание игровых консолей Xbox, причем не только "серых", но и ввезенных в страну вполне официально. Их обслуживание с тех пор обеспечивают только продавцы.
Как отреагировало государство?
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Как только о "прощальном письме" стало известно, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что эта проблема была понятна и в министерстве не рассчитывали на то, что ситуация с лицензиями может долгое время продолжаться. "Полтора года было у всех подготовиться, все понимали, что к этому идет, и многие в этом смысле переходят на российские операционные системы на базе Linux", — сказал министр в августе. Впрочем, еще за год до этого, в июле 2022 года, замглавы Минпромторга Василий Шпак отмечал, что уход Microsoft из России для разработчиков и производителей российского софта — позитивная ситуация. "В среднесрочной и долгосрочной перспективе он очень положительно будет сказываться на их возможностях и на тех нишах рынка, которые они смогут занять. Я уверен, что вопрос значительного роста конкурентоспособности решений — это лишь вопрос времени. С увеличившимся спросом и доступом к потребителю, с их обратной связью наши разработчики сумеют совершить рывок по повышению качества своих продуктов", — сказал он. Такого же мнения придерживается и интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев: "Думаю, что это ускорит переход государственных и корпоративных заказчиков на отечественные конкурентные продукты. А это в свою очередь ускорит их приближение к функционалу того же Microsoft и даже перегнать его".
Какие альтернативы?
6
"Есть много вариантов альтернативного софта, в том числе и бесплатного, в том числе и отечественного, поэтому заменить есть чем", — говорит Сергей Чекмарев. В России уже существуют отечественные операционные системы, такие как Astra, "Альт", "Ред ОС". Также разрабатывает свою ОС "Лаборатория Касперского", правда не для компьютеров, а для мобильных устройств.
Наконец, есть и самый крайний вариант, напоминают эксперты, хотя подчеркивают, что пользоваться этим способом лично они не рекомендуют. "Уход Microsoft может создать проблемы для работоспособности тех субъектов, которые сами не являются покупателями и плательщиками лицензионных соглашений, но тесно с такими пользователями сотрудничают. Это вернет рынок в некое серое состояние, когда рынок начинает пользоваться пиратскими копиями", — говорит Дмитрий Мариничев. "В Рунете еще с 2000-х годов есть так называемые активаторы винды и "Офиса", — добавляет Сергей Чекмарев. — Конечно, это нелегальное использование, но ввиду того, что компания покинула юрисдикцию России, наверняка во время действия запретов никто не будет особо контролировать и тем более наказывать за нарушение лицензионного соглашения".
Кому хуже?
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Эксперты считают, что от ухода Microsoft потеряет больше сама корпорация, нежели отечественные пользователи. По мнению Дмитрия Мариничева, нынешняя ситуация несопоставима ни с первыми годами развития отрасли и рынка, с годами проникновения новых технологий на территорию СССР и даже России. "Очевидно, что все эти действия продиктованы сегодняшней геополитической ситуацией. С другой стороны, я думаю, Microsoft понимает, что потеря российского рынка неизбежна. Конкуренты, в том числе и российские, постепенно обгоняют их в продуктивности и в возможностях продукта, — рассуждает он. — Поэтому я уверен, что не за горами ситуация, когда уже Microsoft будет у них заимствовать идеи и решения".
Евгений Мазин