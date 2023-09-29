В ТЦ "Охотный ряд" на месте Uniqlo открыли "Глорию джинс"

Площадь магазина составляет около 1,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российская компания "Глория джинс" открыла магазин на месте Uniqlo в торговом центре "Охотный ряд", передает корреспондент ТАСС.

Магазин принимает покупателей в рамках технического открытия, в субботу и воскресенье будет праздничное открытие, пояснили агентству в "Глории джинс".

Площадь магазина, который ранее занимал бренд повседневной одежды Uniqlo, составляет около 1,4 тыс. кв. м. В магазине представлен широкий ассортимент женской, мужской и детской одежды, спортивные коллекции и одежда для дома.

В марте 2022 года компания Fast Retailing Co., которая управляет сетью магазинов Uniqlo, заявила о приостановке деятельности в России.

Этой весной "Глория джинс" открыла флагманский магазин площадью почти 5 тыс. кв. м в комплексе "Галерея актер" на углу Тверской улицы и Пушкинской площади в Москве. Ранее эти площади занимал флагманский магазин компании H&M, заявившей в июле 2022 года о постепенном сворачивании деятельности в России.

"Глория джинс" - крупнейший модный ретейлер в России. На 30 июня 2023 года у компании было 704 магазина более чем в 300 городах, собственные фабрики в России, центры разработки и производства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Товары бренда представлены на крупнейших маркетплейсах и в собственном интернет-магазине.