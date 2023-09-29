В Псковской области попросили федподдержку на завершение приграничных программ с ЕС

Губернатор Михаил Ведерников также попросил рассмотреть возможность выделения финансирования на разработку проектно-сметной документации для развития опорных населенных пунктов

ПСКОВ, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с просьбой к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову о предоставлении из федерального бюджета средств на завершение программ приграничного сотрудничества, которые ранее регион реализовывал при участии Эстонии и Латвии и которые были остановлены по инициативе этих стран.

"До недавнего времени мы активно участвовали в программах приграничного сотрудничества со странами ЕС. Наши бывшие иностранные партнеры в одностороннем порядке из такого взаимодействия вышли. И в этой части у нас остались открытыми вопросы финансирования по проектам приграничного сотрудничества. Сумма - 53 млн рублей, это на 20 проектов. Они охватывают сферы туризма, культуры, экологии, сельского хозяйства, коммунальной инфраструктуры. Многие реализуются в небогатых районах. И для них такие инициативы имеют особое значение", - сообщил Ведерников министру в ходе рабочего совещания по вопросам социально-экономического развития Псковской области.

Он также попросил рассмотреть возможность выделения финансирования на разработку проектно-сметной документации (ПСД) для развития опорных населенных пунктов. "Речь идет о проектах в рамках пилотного проекта "Комплексное развитие опорных населенных пунктов Псковской области". Мы представили доклад президенту. Для нас этот проект очень важный, потому что бюджет региона небольшой и <...> достаточных средств для разработки ПСД нет. Это сужает наши возможности по участию в большом количестве программ, которые на сегодняшний день федеральное правительство предоставляет", - отметил губернатор.

Ведерников добавил, что в следующем году завершается плановый период реализации индивидуальной программы социально-экономического развития и попросил о ее продлении.

"По многим позициям показатели в лучшую сторону меняются. Прошу рассмотреть возможность выделения бюджету Псковской области дополнительных средств в 2024-2026 годах на докапитализацию институтов развития МСП. Благодаря поддержке министерства наши региональные микрофинансовые организации уже обладают кредитным пакетом займов на сумму выше 900 млн рублей. По итогам 2022 года занятость в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилась на 8,08%. Без льготных кредитов такая динамика была бы невозможна", - сказал Ведерников.

По словам главы региона, индивидуальная программа социально-экономического развития является одним из стратегических инструментов по развитию региона. "Все мероприятия программы мы стабильно реализуем на достаточно высоком уровне. Благодаря этому у нас предприятия новые в особой экономической зоне открываются. На несколько миллионов рублей дополнительно профинансированы субъекты МСП, открылись молочные фермы, создается инженерная инфраструктура для жилищного строительства. Программа заложила хороший фундамент для долгосрочного развития целого ряда сфер", - сказал губернатор.