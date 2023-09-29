Росприроднадзор не отмечает снижения инвестиций бизнеса в экологию

Глава ведомства Светлана Радионова добавила, что государство полностью сформировало нормативную базу и помогает бизнесу, если он хочет быть экологически ответственным

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 29 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор не видит, чтобы бизнес снижал инвестиции в экологию на фоне действия моратория на плановые проверки, в том числе экологические. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Светлана Радионова на форуме "Эко Алтай. Нить природы".

"Снижения [инвестиций в экологию] мы не видим, - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - На сегодняшний день все компании как заявляли о своих намерениях, так они это и делают. Все крупные компании понимают, что это дорого, что ущербы никто не отменил, профилактические визиты никто не отменил, консультирование у нас есть".

Радионова добавила, что государство полностью сформировало нормативную базу и помогает бизнесу, если он хочет быть экологически ответственным.

В 2022 году был установлен мораторий на плановые проверки всего российского бизнеса, затем он был продлен на текущий год. Мораторий коснулся и плановых выездных проверок Росприроднадзора.