Оверчук заявил о сохранении тенденции роста товарооборота России и Белоруссии

Заместитель председателя правительства России отметил, что за семь месяцев текущего года товарооборот увеличился на 9,9%

МОГИЛЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Белоруссии за семь месяцев текущего года увеличился на 9,9%, что говорит о сохранении тенденции роста. Об этом в ходе проходящего в Могилеве заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства Белоруссии и России сообщил сопредседатель группы, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"У нашей совместной работы есть ощутимые результаты. По итогам 2022 года внешнеторговый оборот России и Белоруссии вырос на 13% и составил рекордные 3,3 трлн российских рублей. Экспорт и импорт сбалансированы, российский экспорт составил 1,7 трлн рублей, а импорт - 1,8. В этом году тенденция роста товарооборота у нас сохраняется, за семь месяцев 2023 года торговля уже достигла 2,5 трлн российских рублей, что на 9,9% выше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт России в Белоруссию составил 1,2 трлн рублей, импорт - 1,3", - сказал Оверчук.

Он отметил, что в текущих условиях России и Белоруссии "необходимо оказывать друг другу всестороннюю поддержку, способствовать продвижению совместных экономических проектов, нацеленных в первую очередь на укрепление экономической независимости". "И в целом налаживать взаимодействие, сотрудничество не только в экономической, но и в гуманитарной сферах с целью улучшения жизни наших народов", - сказал вице-премьер.

Оверчук заявил, что в правительстве Российской Федерации стремятся делать все, чтобы конструктивно решать все вопросы, возникающие в ходе взаимодействия с белорусской стороной. Он напомнил, что за последние два года Москва и Минск существенно продвинулись в реализации 28 союзных программ. "Здесь наша задача - обеспечить максимально тесную экономическую связанность между нашими странами и в жизни реализовать формулу "две страны - одна экономика". Однако эта конструкция будет гораздо более прочной, если мы вместе продолжим укреплять и гуманитарную составляющую нашего Союзного государства", - подчеркнул вице-премьер.

В рамках исполнения декрета Высшего государственного совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года, подписанного президентом Белоруссии Александром Лукашенко, разрабатывается проект "основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на следующий период - с 2024 по 2026 годы", уточнил Оверчук. "В скором времени мы рассчитываем выйти на согласование документа и его одобрение Советом министров Союзного государства и утверждение декретом Высшего госсовета", - сообщил он.