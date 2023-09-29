В Коми заявили о сохранении рабочих мест и отчислений после реорганизации "Лукойл-Коми"

Министр финансов Владимир Казаков отметил, что "от слияния с пермской компанией республика как минимум ничего не потеряет, а как максимум - приобретет"

СЫКТЫВКАР, 29 сентября. /ТАСС/. Налоговые отчисления в бюджет Республики Коми и рабочие места сохранятся после слияния ООО "Лукойл-Коми" с ООО "Лукойл-Пермь". Предприятие присоединяется к прибыльной пермской "дочке" "Лукойла", сохранив отчисления налога на прибыль в бюджет Коми, сообщила пресс-служба главы республики.

В июле 2023 года было объявлено, что ООО "Лукойл-Пермь" будет реорганизовано путем присоединения к нему ООО "Лукойл-Коми". После завершения реорганизации "Лукойл-Коми" прекратит деятельность. Это объявление вызвало обсуждения в регионе, поскольку налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество организаций формируют до 88% доходов бюджета Коми, основная доля приходится именно на предприятия нефтегазовой отрасли. "Лукойл" - основной добытчик нефти в Коми и Ненецком автономном округе. Исполнение бюджета Коми с профицитом в прошлые годы достигалось благодаря высоким ценам на нефть и росту курса валюты.

"Принципиальных изменений не произойдет. "Лукойл-Коми" прекратит свою деятельность как юридическое лицо на территории Республики Коми и станет обособленным подразделением пермского предприятия, но налоговую отчетность продолжит сдавать в нашем регионе. Налог на прибыль именно в доходной части остается у нас, а с учетом того, что компания присоединяется к прибыльной организации, мы рассчитываем получить дополнительные налоги. Поэтому от слияния "Лукойл-Коми" с пермской компанией республика как минимум ничего не потеряет, а как максимум - приобретет", - привела пресс-служба слова заместителя председателя правительства Коми - министра финансов Владимира Казакова по итогам координационного совещания.

Как подчеркнул глава региона Владимир Уйба, "самое главное, что будут сохранены рабочие места и объемы налоговых поступлений".

Ранее руководитель региона провел рабочую встречу с новым руководителем "Лукойл-Коми" Олегом Третьяковым, на которой обсуждались перспективы производственной деятельности предприятия и дальнейшее сотрудничество по развитию социальной инфраструктуры и реализации благотворительных проектов.

"Лукойл-Коми", 100%-ная "дочка" "Лукойла", действует с 2001 года, работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, по добыче занимает второе место среди дочерних обществ ПАО "Лукойл". Разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Коми и Ненецком автономном округе, численность сотрудников - более 7 тыс. человек. Реализует проекты по разведке и добыче на территории восьми муниципалитетов Коми. В состав организации входят три территориальных производственных предприятия - "Лукойл-Усинскнефтегаз", "Лукойл-Ухтанефтегаз", "Лукойл-Севернефтегаз", а также обособленные структурные подразделения - нефтешахтное производственное предприятие "Яреганефть", Усинский газоперерабатывающий завод и управление производственно-технической комплектации.