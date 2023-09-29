В Союзном государстве разработают проект решения об обеспечении цифрового суверенитета

СГ планирует выявлять проекты в области программного обеспечения, "которые уже доказали свою эффективность на территории Союзного государства, и будут какие-то упрощенные механизмы их внедрения на территории как России, так и Беларуси"

МОГИЛЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Участники проходящего в Могилеве заседания группы высокого уровня Совета министров Союзного государства (СГ) приняли решение о разработке проекта решения СГ, направленного на обеспечение цифрового суверенитета в области программного обеспечения. Об этом журналистам сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Белоруссии Павел Ткач.

"В текущей ситуации все сложнее становится приобретение [произведенного в США и Западной Европе] программного обеспечения, его поддержка, продление сертификатов. И мы знаем, что есть отечественные разработчики, которые готовы заместить данные решения. Поэтому сегодня принято решение о том, что будет вырабатываться проект решения Союзного государства", - сказал он.

Ткач уточнил, что в рамках решения СГ планирует выявлять проекты в области программного обеспечения, "которые уже доказали свою эффективность на территории Союзного государства, и будут какие-то упрощенные механизмы их внедрения на территории как России, так и Беларуси". "С другой стороны, мы будем выявлять то, чего нам в настоящий момент не хватает, и вырабатывать механизмы совместной разработки таких решений. И с третьей стороны - это минимизация тех небольших шероховатостей, ограничений, которые не позволяли нашим разработчикам работать на территории наших государств", - отметил первый замглавы белорусского Минсвязи.

"Мы должны поставить перед собой задачу максимально использовать наши решения, тем самым обеспечив цифровой суверенитет", - подчеркнул Ткач.