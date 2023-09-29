В Думу внесли законопроект о повышении социального налогового вычета до 360 тыс. рублей

При этом норма не распространяется на расходы на обучение детей и на дорогостоящее лечение

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении предельного размера социального налогового вычета со 120 тыс. до 360 тыс. рублей. Документ размещен в думской электронной базе. Правительство РФ не поддержало законопроект.

Авторы предлагают внести в статью 219 Налогового кодекса РФ изменения, согласно которым социальный налоговый вычет с учетом расходов на собственное обучение, лечение и формирование пенсионных накоплений предоставляется в размере не более 360 тыс. рублей за налоговый период. При этом норма не распространяется на расходы на обучение детей и на дорогостоящее лечение.

"Принятие законопроекта позволит гражданам повысить, хоть и незначительно, их доходы, сделать более доступными для них качественное образование и медицинские услуги", - подчеркнули авторы проекта.

В финансово-экономическом обосновании указано, что инициатива потребует дополнительного выделения средств бюджета на компенсацию выпадающих доходов с 2024 года. Источниками могут стать межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета регионам.

Правительство РФ не поддержало законопроект. В кабмине также напомнили, что увеличение размера социального налогового вычета со 120 тыс. до 150 тыс. рублей уже предусмотрено законом, который вступает в силу с 1 января 2024 года.